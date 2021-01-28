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شهدت ولاية اوكلاهوما الأميركية حفلاً موسيقياً خاصاً لفرقة الروك الأميركية «فليمنغ ليبس» Flaming Lips، حيث حضره الجمهور في فقاعات هوائية، بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة اثناء جائحة «كورونا». ونشر الموسيقي واين كوين مقاطع فيديو عبر حسابه على انستغرام، والتي اظهرت تفاعل الجمهور الحاضر مع الحفل من داخل الفقاعات، حيث تتسع الفقاعة الواحدة لـ3 افراد.

وكان كوين نشر مقطعا تعليميا لكيفية التعامل مع الفقاعات الهوائية الموجودة، حيث نصح الجمهور بخلع الكمامة اثناء الوجود بالداخل، وحذرهم من الارتفاع المتوقع لدرجات الحرارة.

ونشر مدير التصوير ناثان بوبي عبر تويتر صورا من البروفات الأخيرة قبيل الحفل، والتي اظهرت الفقاعات الهوائية قبل دخول الجمهور.

وأضاف ان «القواعد واضحة جدا، يمكنك ازالة الكمامة الخاصة بك داخل فقاعة الهواء، ولكن يجب ان تلبسها مرة اخرى اذا تركت الفقاعة، تستطيع تدوير الفقاعة الخاصة بك إلى المخرج وفك ضغطها عند الباب للمغادرة». «رويترز»

