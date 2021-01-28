الاخيرة

كشفت دراسة بريطانية حديثة، ان الأشخاص الذين يصابون بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد يكون اقل عرضة لأن يعانوا فقدانا في حاستي الشم والتذوق.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فان عارض فقدان حاستي الشم والتذوق يبدو اقل شيوعا وسط من يصابون بالسلالة المتحورة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الوطني في بريطانيا، ان المصابين بالسلالة المتحورة كانوا اقل ابلاغا عن فقدان حاستي الشم والتذوق مقارنة بمن اصيبوا بسلالات اخرى.

لكن المصابين بالسلالة المتحورة يبلغون عن باقي الأعراض المعروفة مثل السعال والتهاب الحلق والتعب وألم المفاصل وارتفاع الحرارة.

ويعكف المكتب منذ اشهر طويلة على رصد حالة المصابين، في دراسة واسعة من اجل رصد حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت الدراسة ان الباحثين لم يلاحظوا فرقا على مستوى ضيق التنفس والصداع، اذ تشابهت الأعراض بين السلالة المتحورة والسلالات الأخرى.

أما المقلق في الدراسة، فهو ان الأشخاص الذين يصابون بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا يكونون اكثر عرضة لأن يبلغوا عن اعراض، مقارنة بمن اصيبوا بسلالات اخرى.

وتم رصد السلالة المتحورة بالبلد الأوروبي، في منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما دفع عشرات البلدان الى حظر السفر جوا مع بريطانيا، او حظر القادمين منها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انه ثمة ما يشير فعلا الى ان سلالة كورونا المتحورة قد تكون سببا في ارتفاع وفيات الوباء بالبلاد.

وأضاف ان اللقاحات الثلاثة التي تمت الموافقة على استخدامها في بريطانيا، لا تزال ناجعة في التحصين ضد العدوى المسببة لمرض «كوفيد- 19».

