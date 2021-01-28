الاخيرة

ما يحدث في العراق، وسائر البلدان، كسورية وليبيا والصومال ولبنان واليمن وفلسطين.. إلخ من فرقة وتقاتل، وسفك دماء، قاسمها المشترك الأحزاب المؤدلجة، التي ترى كل فئة منها أن الحق الإلهي معها، وأن كل ما تفعله هي أمور مؤيدة من السماء، فهي ظل الله في أرضه، ومن ثم فكل الحروب التي تشنها، والأوطان التي تدمرها، والرقاب التي تقطعها، والدماء التي تسفكها، هي أعمال محمودة، لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها.

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والحقيقة أن كل التدمير والتفجير القائم، لا شأن للدين الحقيقي به، بل هي أطماع دنيوية متكررة عبر التاريخ، غايتها السلطة والثروة، تلبس لباس الدين للتغرير بالسذج والخدج، وما أكثرهم في مجتمعاتنا المتخلفة لتحقيق مكاسب سياسية، وثروات شخصية، لذا ستبقى الحروب والخراب، مادمنا نسمح للطامعين، ومدعي احتكار الحقيقة باسم الحق الإلهي، والأغبياء من متخلفي الدراسة أن يحكموا حياتنا، فيحولوا مجتمعاتنا الآمنة إلى مجتمعات متفجرة.. دماءً تجري وخراباً يسري!

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لقد وصلت الإنسانية والمجتمعات المتقدمة لحقيقة أن «الليبرالية والتنوير هما الحل» وأن الدين لله والوطن للجميع، وأن احترام إنسانية الإنسان - أعز خلق الله - تعني احترام خياراته ومعتقداته، لا قتله وجز رقبته، إن ما يدل على صحة التوجه الليبرالي أن الإسلاميين الذين يعادون ذلك التوجه يغرقون في البحر لتحقيق حلمهم بالعيش في دول ليبرالية لا إسلامية!

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آخر محطة: الحديث عن كويت المركز المالي، ومشاريع الجزر، ومدينة الحرير كبدائل للنفط، كلام فاضي ونظري، لا قيمة له، مع ما نراه من طغيان أفكار التكفير والتشدد في المجتمع، فإن أردتم النجاح الحقيقي، وديمومة الكويت، وخلق موارد بديلة، فتحولوا من مشروع الدولة الدينية المتعصبة القائم إلى مشروع الدولة المدنية، ولا تطفئوا شمس التنوير بالبلاد!

