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تعتزم مجموعة ثرية مكونة من سبعة اشخاص السفر في «رحلة خاصة «الى محطة الفضاء الدولية اواخر العام القادم، وفقا لما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

ومن المقرر اطلاق الرحلة التي ستصنع التاريخ اواخر العام القادم، على متن مركبة «دراغون» الفضائية التابعة لشركة «سبيس اكس».

وسيكون على متن الرحلة كل من قطب العقارات الأميركي، لاري كونور، ورجل الأعمال الاسرائيلي ايتان ستيب، وهو رجل اعمال وطيار سابق، ورجل الأعمال الكندي المشهور بأعماله الخيرية، مارك باثي ومايكل لوبيز الجيريا، وهو رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا.

وسيدفع كل شخص منهم 55 مليون دولار اميركي مقابل الرحلة.

وسيكون كونور، 71 عاماً، ثاني اكبر شخص سناً يذهب الى الفضاء بعد ان فعلها جون جلين عندما كان عمره 77 عاما.

وأوضح كونور انه يريد ترك انطباع جيد حتى يمكن للآخرين ان يسيروا على خطاه. وقال: «يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة باعتبارنا اول مجموعة من رواد الفضاء الخاصين الذين نقوم بهذه المهمة، وعلينا فعل ذلك بشكل صحيح حتى لا ينتهي بنا المطاف بأن نكون المجموعة الأخيرة».

وفيما اذا كانت رحلتهم تعتبر نوعا من الترف غير المبرر في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والناجمة عن جائحة «كورونا»، قال كورونو: «نعم العالم يعاني، ولكن لا يمكننا ان ننسى المستقبل. لا يمكننا ان نتغافل عن ضرورة وجود رؤى طويلة المدى.. ونأمل ان تكون هذه المهمة والأبحاث التي سنقوم بها خطوة صغيرة نحو مستقبل افضل».

