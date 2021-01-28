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قال علماء يونانيون في جزيرة ليسبوس البركانية انهم اكتشفوا شجرة متحجرة نادرة لا تزال فروعها وجذورها سليمة، رغم مرور 20 مليون عام. عثر العلماء على الشجرة اثناء اعمال طرق بالقرب من غابة عتيقة تحجرت قبل ملايين السنين في الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، ونقلوها من الموقع باستخدام رافعة خاصة ومحفة معدنية. وقال الأستاذ نيكوس زوروس من متحف التاريخ الطبيعي للغابة المتحجرة في ليسبوس ان هذه اول مرة تكتشف شجرة في مثل هذه الحالة الجيدة بفروعها، وجذروها منذ بدء التنقيب في 1995. وأضاف: «أنه كشف فريد من نوعه... ظل في حالة ممتازة، ومن دراسة الخشب الأحفوري يمكننا تحديد نوع النبات الذي اتى منه». وتمتد الغابة المتحجرة في ليسبوس على مساحة نحو 37 ألف فدان، وهي موقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو». يبلغ طول الشجرة الأحفورية نحو 19 مترا وظلت محفوظة اسفل طبقة سميكة من الرماد البركاني بعد سقوطها.

