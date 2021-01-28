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أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية انها تدرس حاليا مقترحاً لتشجير ساحات المسجد الحرام، بهدف الاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في الساحات. وقال الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ان «المقترح يواكب رؤية السعودية الطموحة 2030، من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، منها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية اعادة الغطاء النباتي، وغيرها من الاستراتيجيات». لافتا الى ان الهدف من عملية التشجير «تخفيف آثار التغير المناخي، منها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة بهدف تحسين جودة الحياة». وأشار السديس الى انه سيتم «تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري». وأكد السديس على ان «المقترح يتطلب دراسته علميّاً وفنيّاً وتشغيليّاً، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة او حركة الحشود». وبحسب المقترح سيمكن «الاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام؛ لتكون كأحواض زراعية، وفي الوقت نفس تظلل وتغطي السلالم، وتقيها من الظروف المناخية».