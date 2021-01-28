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خسر الأزرق امام نظيره العراقي 1 - 2 في اللقاء الودي الذي جمعهما امس على ستاد جذع النخلة بالبصرة ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

سجل للأزرق عيد الرشيدي (22)، وسجل للعراق محمد داوود (79) وأيمن حسين (89 من ركلة جزاء).

وبدأ الاسباني اندريس كاراسكو مدرب الأزرق بتشكيلة شابة ضمت الحارس سليمان عبدالغفور، ورباعي الدفاع فهد حمود، فهد الهاجري، عبدالعزيز ناجي، حمد القلاف، وأمامهما الثنائي فواز عايض ومهدي دشتي، مع عيد الرشيدي في الجهة اليمنى ومبارك الفنيني في الجهة اليسرى، وبندر السلامة خلف المهاجم الوحيد شبيب الخالدي.

وتفوق المنتخب العراقي في الشوط الأول بالاستحواذ والسيطرة على الكرة لكنه لم يهدد مرمى عبدالغفور الا نادراً، بينما اكتفى الأزرق بالدفاع وحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم تثمر كثيراً، وتمكن الأزرق من التسجيل في الهجمة الوحيدة عندما افتك فهد الهاجري الكرة من المدافع العراقي وأرسلها عرضية جميلة تابعها الرشيدي برأسه في مرمى الحارس محمد حميد (22). ورغم محاولات الجانب العراقي تعديل النتيجة الا ان الشوط الأول انتهى بتقدم الأزرق بهدف دون رد. وأضاع شبيب الخالدي فرصة تعزيز النتيجة بعد ان ارتدت اليه الكرة من الحارس وهو مواجه للمرمى لكنه سددها فوق العارضة بطريقة غريبة (46). اتبعها فواز عايض بفرصة اخرى سددها بجوار القائم. وتمكن البديل محمد داود من تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 79 مستغلاً عرضية البديل الآخر محمد قاسم، واحتسب الحكم القطري سلمان فلاحي ركلة جزاء للعراق بعد اعاقة فهد حمود للمهاجم ايمن حسين الذي انبرى للركلة وسجل الهدف الثاني للعراق (89)، بينما اشهر الحكم البطاقة الحمراء لحمود لتنتهي المباراة بخسارة الأزرق 1-2.

