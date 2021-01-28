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يتعين على الكويت الفوز على مركز شباب الأمعري الفلسطيني في دور الملحق يوم 20 أبريل المقبل، قبل أن ينضم إلى المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الاسيوي التي تضم تشرين السوري، السيب العماني، والفيصلي الأردني.

وكانت قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سحبت امس في العاصمة الماليزية كوالالمبور وذلك عبر تقنية فيديو الاتصال.وجاء في المجموعة الأولى عن منطقة الغرب العهد (لبنان)، الحد (البحرين)، الوحدة (سورية)، والنصر (عمان)، وفي الثانية: السلط (الأردن)، مركز بلاطة (فلسطين)، الأنصار (لبنان)، والمحرق (البحرين).

وتعتبر هذه النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، حيث يشارك في دور المجموعة 39 نادياً.ويحصل الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي هذا العام على مقعد في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2020.

وسٌحبت أمس ايضا قرعة النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ دوري أبطال آسيا بمشاركة 40 فريقا.

وتم تقسيم الأندية المشاركة الـ40 في دور المجموعات على 10 مجموعات، خمس مجموعات في منطقة غرب آسيا، وخمس مجموعات في منطقة الشرق.

ومن بين الأندية التي تشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، الوحدات الأردني وغوا الهندي والاستقلال من طاجيكستان ويونايتد سيتي الفلبيني وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي. ويلعب حامل اللقب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المجموعة السادسة مع باثوم يونايتد التايلاندي وفيتيل الفيتنامي والفريق المتأهل من التصفيات، في المقابل جاء الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019 بالمجموعة الأولى إلى جانب شباب الأهلي دبي الإماراتي والاستقلال والفريق المتأهل من التصفيات، وفي المجموعة الرابعة يلعب السد القطري مع النصر السعودي والوحدات الأردني المشارك للمرة الأولى في تاريخ البطولة إضافة إلى الفريق المتأهل من التصفيات.

ويتأهل إلى دور الـستة عشر، متصدر المجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ويقام دور المجموعات لمنطقة الغرب خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل، والشرق بين 21 أبريل و7 مايو بنظام التجمع.

وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الاقصائية خلال الفترة 13 إلى 15 سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27 إلى 29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة من 19 إلى 20 ومن 26 إلى 27 أكتوبر. ويقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر.

وجاءت قرعة دور المجموعات على النحو التالي في منطقة الغرب:

في المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، المتأهل من التصفيات (الغرافة القطري أو اي جي ام كي الأوزبكي).

المجموعة الثانية: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، المتأهل من التصفيات (الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي).

المجموعة الثالثة: الدحيل (قطر)، الأهلي (السعودية)، الاستقلال (إيران)، الشرطة (العراق).

المجموعة الرابعة: السد (قطر)، النصر (السعودية)، الوحدات (الأردن)، المتأهل من التصفيات (فولاد الإيراني او العين الإماراتي).

- المجموعة الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الريان (قطر)، غوا (الهند)، المتأهل من التصفيات (الوحدة الإماراتي او الزوراء العراقي).

وفي منطقة الشرق جاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة السادسة: باثوم يونايتد (تايلاند)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، فيتيل (فيتنام)، المتأهل من التصفيات (بكين الصيني مع الفائز من مباراة بريسبان روار الأسترالي وكايا ايلويلو الفلبيني).

المجموعة السابعة: جيانغسو (الصين)، ناغويا غرامبوس (اليابان)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، المتأهل من التصفيات (بوهانغ ستيلرز الكوريا الجنوبي أو باتشابوري التايلاندي).

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، غامبا أوساكا (اليابان)، تامبنيز روفرز (سنغافورة)، سيدني (أستراليا).

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، غوانغزهو (الصين)، يونايتد سيتي (الفلبين)، المتأهل من التصفيات (دايغو الكوري الجنوبي او تشيانغراي يونايتد التايلاندي)

المجموعة العاشرة: شاندونغ لونينغ (الصين)، بورت (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، المتأهل من التصفيات (سيريزو أوساكا الياباني مع الفائز من مباراة ملبورن سيتي الأسترالي و شان يونايتد من ميانمار).

