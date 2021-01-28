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أفاد امين سر اتحاد الكرة الطائرة عبدالله الغرير أن الجمعية العمومية العادية للاتحاد ستعقد مطلع فبراير المقبل. وقال الغرير ان الاجتماع سيكون مخصصا لاعتماد التقريرين الإداري والمالي عن السنة المنتهية 2018 -2019 وكذلك السنة المنتهية 2019-2020 ، مشيرا إلى أن ظروف «كورونا» حالت دون اعتمادها. وأفاد الغرير أنه ورد إلى الاتحاد كتاب من اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتضمن اعتماده عضوا في هذه اللجنة ممثلا للكويت. وحول هذا الاعتماد قال الغرير: «سأعمل مع زملائي بمنظومة مجلس التعاون الخليجي من أجل الارتقاء بلعبة الكرة الطائرة إلى الأفضل»، مشيدا بتعاون الإخوة الخليجيين طوال السنوات الماضية،ومتمنيا ان يستمر هذا التعاون لخدمة الشباب في منظومة مجلس التعاون. وبين الغرير ان لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية عقدت اجتماعا اقرت فيه العديد من التوصيات ومن أبرزها اعتماد الهيكل التنظيمي للأجهزة الفنية لمنتخبات: الاول، الشباب، والناشئين، وكذلك اقرت توصية بعمل استراتيجية لمدة خمس سنوات مقبلة من أجل الارتقاء بالمنتخبات الوطنية، كما قررت تعديل بعض البنود في لائحة التدريب والمنتخبات الوطنية وذلك خدمة للاعبين.

