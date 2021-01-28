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تغلب النصر على الصليبخات 57-48 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري التأهيلي لكرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز اليرموك على الساحل 80-60.

وبهذه النتائج حصل النصر واليرموك على اول نقطتين في الدوري الى جانب اندية الشباب والقرين فيما حصلت اندية الصليبخات والساحل والعربي والتضامن على نقطة الخسارة.

ويتأهل الاول والثاني من الدوري التأهيلي الى الدوري الممتاز الموسم المقبل ليكون الى جانب الاندية الاربعة التي تخوض منافسات المربع الذهبي الحالي وهي الكويت والقادسية وكاظمة

والجهراء.

