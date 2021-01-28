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تتواصل الاستعدادات على ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية لانطلاق منافسات البطولة الآسيوية الأولى للرماية «عن بعد» ، حيث ستبدأ التدريبات الرسمية اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم بميادين رماية أسلحة الخرطوش وفي نفس التوقيت تبدأ التدريبات الرسمية بميادين أسلحة الرصاص، وتستمر البطولة حتى يوم السبت القادم، وقد سخر نادي الرماية جميع إمكاناته من أجل إظهار هذه البطولة بشكل مشرف ولائق. وصرح عدنان الإبراهيم أمين الصندوق المساعد بنادي الرماية أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة عقدت اجتماعها مساء أول من أمس برئاسة مدير البطولة عبيد العصيمي بحضور اللجان الفنية والإدارية حيث تم الاطلاع على جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، كما تم الاجتماع مع اللجان الفنية من الاتحادات الآسيوية للرماية عبر خاصية الأونلاين لوضع آخر النقاط الفنية للبطولة، وأعرب الإبراهيم عن ارتياحه لما تم تنفيذه وتجهيزه، حيث تسير الأمور حسب المقرر لها من الناحية الفنية والإدارية. وفي ختام تصريحه تمنى الابراهيم التوفيق لرماة وراميات المنتخبات الوطنية في تحقيق المزيد من الانجازات الدولية باسم الكويت. بدوره أكد الحكم الدولي حمد الرويسان رئيس لجنة حكام أسلحة الخرطوش بنادي الرماية أن اللجنة تستعد لبدء منافسات البطولة على النحو المخطط وذلك من خلال الاجتماعات والدورات التنشيطية قبل انطلاق البطولة حيث تم توزيع المهام والأدوار وتحديد مواعيد إقامة الجولات التدريبية والجولات الرسمية وكذلك مرحلة النهائي لكل مسابقة وتحديد الطاقم التحكيمي لها وآلية التواصل مع اللجان التحكيمية بالدول المشاركة في البطولة.من جانبه أكد الحكم الدولي خالد الجريد رئيس لجنة حكام أسلحة الرصاص أهمية الاستعداد المبكر للبطولة خصوصاً وأنها تقام بنظام الاونلاين بمشاركة رماة وراميات القارة الاسيوية ،منوها بأن التواصل سيكون مع الحكام الدوليين المشاركين بالبطولة أولا بأول لرصد النتائج.

