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لم يكتب النجاح للجمعية العمومية غير العادية لنادي الجهراء في الاجتماع امس بناء على كتاب الهيئة العامة للرياضة لمجلس الادارة التي استندت خلاله على تعميم سابق لها بشأن عدم عقد الجمعيات العمومية للاندية في جائحة كورونا. كما ان الهيئة رأت انه لم يصدر حكم نهائي من القضاء بوجود وقائع تزوير او بطلان لمحاضر مجلس الادارة وعليه ان يكون قرار اللجنة الانتخابية باعتبار المجلس مستقيلا لبطلان اجتماعات المجلس على غير سند من القانون او النظام. يذكر ان دعوة عقد الجمعية العمومية تأتي وفقا لطلب اللجنة الانتخابية وتفعيل للمادة 45 من النظام الاساسي للنادي بعدما تقدم لها عضوان من اعضاء الجمعية العمومية حيث رأى ان المجلس لم يعقد اجتماع له خلال 3 اشهرمتتالية وبهذه الحالة يعتبر بمثابة المستقيل حسب الفقرة 2 من المادة السالفة الذكر. وقد قام مجلس الادارة باغلاق ستاد مبارك العيار امس الذى كان مقررا له ان يحتضن اجتماع الجمعية العمومية تحسبا لحضور اعضاء الجمعية، كما حضرت دوريات الأمن بطلب من مجلس الادارة لمنع اي تجمع لأعضاء الجمعية العمومية.