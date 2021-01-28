محلية

خفّضت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة عقوباتها على ثنائي القادسية أحمد الظفيري ورضا هاني بإيقاف الأول 4 مباريات وغرامة 1500 دينار. بالإضافة إلى عقوبة الطرد، والثاني مباراة واحدة فقط، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس ولي العهد الذي جمع الأصفر مع الكويت وانتهى بفوز الأخير 2-1، وشهد احتجاجات عديدة من لاعبي القادسية على الحكم علي عباس ومحاولة الظفيري وهاني التعدي عليه. وكانت لجنة الانضباط فرضت عقوبة الإيقاف 12 مباراة على الظفيري إلى جانب عقوبة الطرد، مع غرامة بلغت 5 آلاف دينار، فيما فرضت على هاني عقوبة الإيقاف لمدة 7 مباريات إلى جانب غرامة مالية قدرها 2500 دينار.