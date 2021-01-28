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كرر الجهراء انتصاره على الشباب وهزمه 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في ختام الجولة التاسعة من منافسات دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة. ورفع الجهراء رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد الشباب 9 نقاط من 9 هزائم، ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة يأتي بعده الكويت وكاظمة بـ 15 نقطة، والقادسية رابعاً 14 نقطة. وتأهلت الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي الذي سيقام بنظام الدوري. وشهد الشوط الاول تنافساً كبيراً بين الفريقين قبل أن ينهيه الشباب بصعوبة 31-29، وعاد الجهراء بقوة في الشوطين التاليين وانهاهما 25-16، و26-24، قبل أن يعادل الشباب النتيجة 25-22، وفي الشوط الفاصل تمكن الجهراء من حسم اللقاء لصالحه بالفوز 15-9.