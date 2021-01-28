وطن النهار

أكدت مصادر مطلعة أن الكويت ملتزمة وأن «الحوار بين دول المنطقة هو الحل الوحيد الأنسب لحل الخلافات»، وأكدت رغبتها في تعزيز العلاقات مع دول المنطقة وعلمت «النهار» ان الرسالة التي سلمت للكويت من قبل إيران كانت تحمل استعداد ورغبة إيران للدخول في حوار مع الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية وفق مخرجات قمة المنامة عام 2016 وتفويض الكويت لان تكون وسيطاً بين طهران والدول الخليجية.

وفي تصريح له على قناته عبر التيليغرام أشاد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي بالزيارة التي قام بها اول من امس الى الكويت والتي لم يعلن عنها الا في حينها بأن لقاءه بوزير الخارجية الكويتي الشيخ د. احمد الناصر کان مفيداً جدا.

وقال أكدت خلاله أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحدث مع الدول الأعضاء حول الاتفاق النووي ولن تتطرق سوى لاسلوب تنفيذه لأمن المنطقة وسائر مواضيع منطقة الخليج موضحا ان بلاده مستعدة للحوار مع دول المنطقة وبدون أي تدخل خارجي.

وشكر عراقجي الكويت على جهودها في عقد المصالحة بين الدول الخليجية، مؤكداً على «الحوار وعدم تدخل القوى الأجنبية في المنطقة كمبدأين أساسيين لتحقيق الأمن الجماعي».

وشدد على «ضرورة استمرار المشاورات بين الجمهورية الإسلامية والكويت حول القضايا الثنائية والإقليمية»، مشيراً إلى أن بلاده «عازمة على تعزيز العلاقات مع الكويت وبقية دول المنطقة».

وأوضح أن التعاون بين دول الخليج في جميع المجالات «من شأنه أن يؤسس لمستقبل مشرق وواعد للمنطقة»، رابطاً تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بـ «التعاون الجمعي وعدم تدخل الأجانب»، وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية ترى أن الأمن في الخليج يعود إلى دول المنطقة فحسب».

وأكد أن طهران «مستعدة فقط للحوار مع دول المنطقة بشأن أمنها»، مشيرا إلى عودة محتملة للولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق النووي، وقال إن بلاده «لن تجري أي تفاوض حول الاتفاق النووي وخارج هذا الاتفاق، لكن طريقة عودة جميع الأطراف إلى تنفيذه يمكن أن تخضع للتفاوض في إطار مجموعة 1+5».

وفي نفس السياق، كانت قطر حثّت دول الخليج على الدخول في حوار مع إيران، معتبرة أنّ الوقت الآن مناسب للدوحة للتوسط في المفاوضات، بعد أن بدأت دول الخليج بـحلّ خلافاتها.

وأشار وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق من الشهر الحالي في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» إلى أن الحكومة تأمل في أن يحصل هذا الأمر، قائلاً «ما زلنا نعتقد أنّ هذا يجب أن يحدث»، لافتاً إلى أنّ هذه الرغبة مشتركة مع دول الخليج الأخرى.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ترحيب بلاده بدعوة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لحوار إقليمي شامل بين طهران والدول الخليجية.

