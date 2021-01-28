وطن النهار

أشاد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج بعمق العلاقات الهندية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتاريخية والمتطورة على جميع الاصعدة ومختلف مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على دعم وتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدما لما فيه صالح الشعبين الصديقين.

ولفت في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 72 ليوم الجمهورية - إلى أن هذا العام سيشهد مناسبات مميزة منها احتفال البلدين بالذكرى الـ 60 لاقامة العلاقة الدبلوماسية بينهما ، موضحا ان بلاده كانت في طليعة الدول التي اعترفت بالكويت واقامت علاقات دبلوماسية معها، فضلا عن احتفال الكويت بالذكرى الـ 30 للتحرير من براثن الغزو الغاشم على اراضيها.

وأشار جورج إلى أن اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار في عام 2019 ما يعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى وجود استثمارات كويتية كبيرة ومتنامية في الهند، موضحا ان حجم هذه الاستثمارات يبلغ أكثر 5 مليارات دولار، معربا عن سعادته للزيادة الملحوظة التي طرأت على معدلاتها هذا العام.

وردا على سؤال حول مدى تأثير المعايير الجديدة التي فرضتها السلطات الكويتية بحيث سيتم تقليص أعداد القادمين إلى مطار الكويت إلى 1000 راكب يوميا، قال إن اهم ما يشغل الحكومات الان هو سلامة وأمن مواطنيها وحمايتهم من الوباء، مشددا على احترامه لكل الإجراءات التي تتخذها الكويت وفقا لتقييمها للموقف الداخلي في هذه الأوقات العصبية التي يمر بها العالم.

واعرب جورج عن سعادته بجهود الدبلوماسية الكويتية التي تكللت بالنجاح في حل الازمة الخليجية، مشيرا إلى أن بلاده كانت تدعم الوساطة الكويتية ومختلف مبادرات الكويت في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

