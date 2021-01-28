وطن النهار

أكد نائب المدير العام لقطاع العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، أن الجولة شهدت مشاركة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الكويت على رأسهم السفراء: الأميركي والبريطاني والألماني والفرنسي والكندي والأسترالي، موضحا أن الهدف من الجولة الاطلاع على مركزا لإيواء والخدمات التي تقدمها الهيئة وكذلك الاطلاع على الاعمال التي قامت بها الهيئة خلال جائحة كورونا من خلال تسهيل عملية اجلاء العمالة الموجودة بمركز الإيواء بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الهيئة في توفير الحماية القانونية للعمالة.

وقال المطوطح إن السفراء استمعوا الى شرح تفصيلي في آليات الدخول والخروج والمغادرة والجهات التي تنسق مع الهيئة في هذا المركز، مبينا أن الانطباع كان جيدا وأكثر ما حرصوا على سؤالهم على مدة الإقامة في المركز وبين لهم ان مدة الإقامة في المركز غير محددة متى أنهى جميع إجراءات المغادرة يغادر حتى ولو كان خلال فترة بسيطة.

وأضاف: «سألوا عن دور الهيئة وتنسيقها مع المنظمات الدولية في عملية تنظيم آلية الاستقدام والحماية القانونية، حيث تم التوضيح لهم عن مشروع الهيئة مع البرنامج الانمائيUNDP والامانة العامة للتخطيط وهو مشروع انطلق العمل فيه على مرحلتين.

وحول اعداد العمالة المقيمة في المركز، ذكر المطوطح، ان عدد العمالة في المركز 125 عاملة منهن 48 نزيلة تخص الايواء و77 عاملة مخالفة لقانون الإقامة في وزارة الداخلية تم استلامهن من الداخلية ووضعهن في المركز بشكل مؤقت لحين مغادرتهن إلى بلداهن.

وعن قرار الستين عاما، اوضح المطوطح، أن القرار نافذ وصدر في الجريدة الرسمية ولايوجد اي تعديل عليه وهو ينطبق على حاملي المؤهل الثانوي وما دون، في حين بالنسبة لحملة المؤهل الدبلوم وفوق الجامعية تجدد إقامتهم بغض النظر عن العمر والتجديد يسير وفق الجدول المعتمد من ادارة نظم المعلومات، لافتا الى انه حتى الآن لا توجد احصائية بالاعداد المفترض مغادرتها.

وفيما يخص اقامات الشركاء في الكيانات التجارية وفق المادة 19، اوضح ان الهيئة رفعت كتابا لوزارة الداخلية ليتم نقل إقامة المادة 19 للوزارة، موضحا أن صدور إقامة الشريك بمبلغ لا يقل عن 100 الف دينار مازال من الهيئة بالشروط المحددة، لافتا في نفس الوقت إلى أن عملية الاستقدام والدخول حاليا لا تتم الا بموافقة اللجنة العليا الخاصة في «كورونا» فهي المعنية بالاستقدام، مبينا أن اجراءات التحويل وفق ذات الشروط حيث إنه لم يتم التغيير فيها.

وحول تصنيف نزلاء دار الايواء ضمن مجموعة الاولويات لأخذ لقاح «كورونا»، اوضح أنه حتى الآن لم تتم المناقشة مع وزارة الصحة وهي الجهة المعنية بتحديد الاولويات.

وعن تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قال: «حاليا لم يطرأ أي تغيير في النسب، وقطاع العمالة الوطنية المسؤول يعمل وفق الجدول المعتمد.

من جانب آخر، أجمع عدد من السفراء لدى الكويت، على دور الكويت في حماية العمالة الوافدة والحفاظ على حقوقهم، مشيرين إلى جهود الهيئة العامة للقوى العاملة في احتواء مشكلات العمالة وتوفير الحماية لهم ودورهم في تبني مشكلات العمالة المنزلية وحلها.

وأكد السفراء في تصريحات صحافية أدلوا بها صباح امس على هامش زيارتهم لمركز ايواء العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، على الدور والتعاون الوثيق الذي تبذله «القوى العاملة» مع منظمة العمل الدولية وممثلي السفارات في الكويت، مشيدين بالخدمات المقدمة للعمالة المنزلية في مركز الايواء.

في البداية، أشار السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، إلى الجهد الكبير التي تبذله هيئة العمل في حماية العمالة الوافدة إلى جانب الدور الواسع في توفير احتياجات هذه العمالة خلال مرحلة الإيواء وقبل المغادرة، لافتا إلى الدور العظيم الذي قامت به الكويت لاحتواء أزمة «كورونا» والسيطرة على انتشار وباء «كوفيد - 19»، متطلعا إلى مزيد من المشاركة بين الخبرات الكويتية والبريطانية.

من جانبها، قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، أن الجهود المبذولة بشأن ايواء واحتواء العمالة المحتاجة للمساعدة في الكويت كبيرة وحسنة.

وأضافت رومانوسكي، أن استضافتنا بصحبة سفراء دول أوروبية وكندا واستراليا اشارة ممتازة للتعاون والإطلاع على جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان والرعاية الخاصة المقدمة لفئة العمالة المنزلية، مبينة أن ما تم الإطلاع عليه شيء عظيم.

بدوره، أشار السفير الألماني ستيفن موبس، إلى أن زيارة مركز الإيواء قدمت معلومات واسعة وشاملة في مجال حفظ حقوق العمالة وايواء المتضررين، مبينا أنه يتطلع لزيارة أخرى لمشاهدة مشاريع تطويرية وتنمية تنظر في شأن ايواء العمالة الوافدة المتضررة.

من ناحيتها، أكدت السفيرة الفرنسية الجديدة آن كلير ليجيندر، أن الجولة على مركز الإيواء اطلعتهم على نظام عمل المؤسسات الكويتية في احتواء مشكلات العمالة ومواجهة التحديات والجهود المبذولة لتذليل الصعوبات وإعادة العمالة ومنحهم حقوقهم في ظل وجود مشكلة معينة.

وأشارت إلى أن الزيارة أطلعتها مع زملائها السفراء على الجهود الكويتية من خلال مركز الإيواء لحماية العمالة المنزلية اضافة إلى طرق واساليب تستخدم في حماية حقوق الإنسان والعمالة داخل الكويت.

وأضافت أن «هناك تعاوناً مع المؤسسات الكويتية والجهات المعنية للإطلاع على مزيد من الجهود التي يتم توفيرها للعمالة لاسيما المنزلية منها».

