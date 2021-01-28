وطن النهار

واصل رجال الامن الكشف عن عصابة جديدة متخصصة بتصوير ملفات القضايا في وزارة العدل ، بعد ضبط حاجبين وأمين سر محكمة ومندوب محام، يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي.

وفي التفاصيل، انه أثناء نشاط قطاع الأمن الجنائي في البحث والتحري عن الأشخاص الذين يقومون بتسريب ملفات القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، رصدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أربعة أشخاص من جنسية عربية يعملون بوظيفة حاجب يقومون بتصوير ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم وبيعها، وبعد عملية الرصد والمراقبة وجمع المعلومات والتأكد منها وأخذ الإذن القانوني تم ضبط المتهمين، وبتفتيش مسكنهم عثر بحوزتهم على مستندات قضايا وكشوفات خاصة بأرقام قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء.

