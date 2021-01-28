وطن النهار

علمت «النهار» ان زيارة وزير خارجية ايطاليا الى الكويت التي كان مقرر اجراؤها نهاية الشهر أجلت لحين تشكيل الحكومة الايطالية.

وقالت مصادر ان استقالة رئيس الحكومة المفاجئة كانت سبب ارجاء الزيارة حيث ان الحكومة الحالية هي حكومة تسيير الاعمال، ولا يحق لاي وزير التنقل الى دول اخرى و اجراء مقابلات رسمية خارج البلاد.

وكان من المقرر ان يصل المسؤول الايطالي الى الكويت في 31 من الشهر الحالي وان تستمر زيارته الى الكويت يومين كما سيقوم بعدها بزيارة الى دول المنطقة الا ان استقالة رئيس الحكومة المفاجئة اول من امس أرجات الزيارة الى وقت لاحق سيتم تحديده مع وزير الخارجية الجديد و كذلك عند تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

