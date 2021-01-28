وطن النهار

مجدداً رفعه شعار مكافحة الفساد وحماية مكتسبات ومقدرات الشعب، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن مصلحة الوطن والمواطن دائماً في مقدمة الأولويات قائلاً: المواطن معزز مكرم.. ولا راح ينجاس جيبه.

وفي الوقت الذي أبدى فيه الخالد أمام رؤساء تحرير الصحف المحلية، الذين التقاهم في لقاء مفتوح أمس، اعتزازه بالثقة الأميرية بإعادة تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن عزمه على مواصلة مسيرة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

وأشار الخالد إلى أن الإصلاح من المفترض أن يبدأ من البيت الحكومي، مؤكداً الاستمرار على هذا النهج قائلاً: إذا تمكنا من إصلاح البيت الحكومي سنكمل مسيرتنا إلى خطوات أخرى لمعالجة الوضع الاقتصادي.

وأضاف: مكافحة الفساد ستسهم في تعديل وتصحيح وتنمية الاقتصاد فبؤر الفساد تستنزف اقتصاد الدولة دون نتيجة، ونأمل كذلك أن يسهم التحول الرقمي في سد الكثير من الثغرات التي تسمح بولوج الفساد والاعتداء على المال العام، فشبابنا أنجزوا خلال أزمة كورونا منصات وبرامج إلكترونية واختصروا علينا 10 سنوات لإنشائها وتطويرها.

ولفت الخالد إلى أن ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أنه باستكمال التحول الرقمي سنزيح كل المستفيدين من فاسد ومفسد.

وشدد الخالد على أنه محاسب إذا تستر على فاسد أو جامل في إجراءات أو قرارات تساعد فاسداً.

وقال: علينا ألا نخذل المواطنين فنحن ملتزمون بكل استحقاقاتهم وخدماتهم ورواتبهم، ولذا بدأنا عملية الإصلاح بالبيت الحكومي بعيداً عن جيب المواطن بأي شكل من الأشكال.

ونوه إلى ضرورة وجود وسائل للتعامل مع الوضع المالي الصعب، فهناك أدوات تساعد على التعافي مثل قانوني الدين العام والضمان المالي، وهما لم تستطع الحكومة تمريرهما في المجلس السابق.

وتساءل الخالد: ما بين اصدار السندات وتسييل الاصول ألا يوجد عقل يقبل بهذا الفارق بين الحلين؟ فنحن كحكومة سنبدأ بانفسنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، فلماذا نذهب في طريق الانسداد والظروف مازالت متاحة؟

وقال: انا على يقين ان اخواني في مجلس الأمة يشاركوننا الرأي والحلول فلذا نحن نحتاج منهم الدعم للاستمرار في اصلاح الخلل الاقتصادي، وثقتنا في تفهمهم موجودة، فنحن شركاء في تصحيح المسار الاقتصادي وتعديل الخلل.

وحذر الخالد من خطورة استمرار الوضع الحالي للاقتصاد من دون تحقيق الاصلاح المطلوب قائلا: يجب ان نخوض التحدي ولا نضع الاعذار.

وقال: نتوقع دخول 90 الفا من ابنائنا الى سوق العمل، ولكن بهذا الوضع سيكون الامر في غاية الصعوبة لذا لدينا تقارير من خبراء ودراسات سندرسها مع اعضاء مجلس الامة ونضعها في موضع التنفيذ.

واكد سموه ان الاثر الاقتصادي لازمة كورونا كبير، مشيرا الى ان البلاد كانت تعاني قبل الجائحة من خلل اقتصادي، واذا استمر هذا الوضع وهذه الجائحة فسيكون التأثير على ملاءتنا المالية.

وقال: إن الازمة الاقتصادية هي التحدي الاول لهذه الجائحة العالمية أما التحدي الثاني فيتمثل في مواصلة مسيرة مكافحة الفساد فهناك 77 بلاغا لدى هيئة نزاهة، تمت احالة 44 الى النيابة العامة وكذلك هناك 122 قضية اعتداء على المال العام و1691 قضية تعدٍ على املاك الدولة و282 قضية اتجار بالاقامات والبشر، وكل ذلك خلال سنة واحدة فلذلك نحن مستمرون في مكافحة الفساد.

واضاف كما ان التحدي الثالث الذي تسببت به ازمة كورونا يتمثل في ازمة التعليم فنحن الان بحاجة الى انقاذ التعليم وليس استمراره، فهناك دول اعادت طلابها الى مقاعد الدراسة ثم عطلتهم مجددا.

وطالب الخالد بضرورة الشد من ازر كوادرنا الطبية ودعمها والوقوف معها في ظل استمرار جائحة كورونا. وقال: قلت لكوادرنا الطبية ولجميع العاملين خلال الازمة انا امامكم بالمسؤولية واتحملها، وخلفكم بتقديم كل الدعم لاداء مهمتكم.

واضاف: مثلما كان هناك شح في ادوات التعقيم في بداية الازمة نواجه الان الظروف نفسها فيما يتعلق باللقاحات فنحن، رفعنا شعار اللقاح للجميع حتى تكون هناك شراكة دولية في توفير اللقاحات لكل البشرية ، مشددا على عدم القبول بلقاح غير معتمد وغير آمن فصحة المواطنين والمقيمين هي الاساس.

وقال: لا اريد ان اثير القلق ولكن علينا توخي الحذر وان نكمل المسيرة متكاتفين ومتساندين، نعم وقعنا في اخطاء وان المسؤول ولكن اعطوني احدا لم يقع في اخطاء بالتعامل مع هذه الجائحة.

وعن الخلل الموجود في التركيبة السكانية قال: نحن بحاجة لوقت لاصلاح الخلل والوصول الى الوضع والبيئة المثالية فهناك قوانين ولوائح تنفيذية لسوق العمل تنعكس على التركيبة السكانية.

واشار الى ان الازمة الصحية اثرت على مبادرين واعمال، داعيا المواطنين الى الحرص والتقيد بالارشادات الوقائية والاستمرار ولو بالحد المقبول حتى نتجاوز هذه الازمة.

واكد الخالد خطورة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، لافتا الى انها تستوجب الحذر والوقاية من وصولها والحد من انتشارها السريع.

وقال: قطعنا 4 مراحل ونصف المرحلة من خطة العودة للحياة الطبيعية ولكن مازال الخطر قائما وعاليا كذلك.

وعرج الخالد في حديثه الى التشكيل الحكومي الجديد حيث قال: احتاج الى وقت لعقد اجتماعات مع النواب وجمعيات النفع العام والفعاليات والناشطين والخبراء والمختصين في عدة مجالات. وقال: لا استطيع تحديد المدة التي احتاجها لكن وقتي مسخر لهذا الامر وان شاء الله الوقت لا يكون طويلا او متأخرا حتى تستطيع الحكومة الجديدة من التعامل مع الكثير من القضايا. واضاف: واجبي التواصل مع المجلس والقوى السياسية والمجتمع المدني واسمع منهم والجلوس معهم في المرحلة المقبلة.

وقال: صحيح ان العملية السياسية تشهد توتراً ولكن طالما عندي دستور وقانون فأنا في الطريق السليم وهذا ما نحرص عليه وما اقسمنا عليه.

واضاف: الدستور نص على العدالة والمساواة واقسمنا على ذلك وان وجدت اختلالات علينا تصويبها والعودة للمسار الصحيح.

ورداً على التهديد بالاستجواب الذي اعلن عن تقديمه قال الخالد: ضمن الدستور والقانون يا هلا ومرحبا مضيفا: لا دستورية، لا سرية، لا تشريعية.

وحول ما يثار عن الحل غير الدستوري قال الخالد: لا أملك هذا الحق ولا أملك نقاشه وهو مو عند رئيس الوزراء.

وقال من سيشارك في التشكيل الحكومي المقبل يجب ان يكون قادرا على ذلك، فلقد شكلت حكومتين، هل كان فيهما محاصصة؟ كل شيء فيه مصلحة البلد سأكمل فيه.

واكد الخالد اهمية ان يكون لديه فريق عمل قادر على التنفيذ ويتحمل مسؤولية الاجراءات الصعبة التي نقبل عليها سواء في الاقتصاد او التعليم.

وعن قانون العفو الشامل قال الخالد: للنواب الحق في تقديم قانون العفو الشامل لكن لا يوضع كشرط الان، اما العفو الخاص فلا يحق لاحد ان ينازع عليه او فيه صاحب السمو.. لا انا ولا غيري.

دور كبير لسمو الأمير في المصالحة الخليجية

أعرب سمو الشيخ صباح الخالد عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على دور سموه الكبير في قمة وبيان العُلا والذي أتمت فيه المصالحة الخليجية.

وقال الخالد ان دور سمو الشيخ نواف الأحمد يأتي استكمالا لدور القائد والوالد سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وذكر ان المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، مبينا ان الكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف الحمد لله ان الفرحة كانت عارمة في 5 يناير الماضي بعد حضور الجميع لتوقيع بيان العُلا للمصالحة وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأشار إلى ضرورة التأكيد على دور صاحب السمو وحرص سموه على استكمال مساعي سمو الأمير الراحل بنفس الوتيرة.

مواجهة التحديات معاً بما يخدم مصلحة البلاد

قال سمو الشيخ صباح الخالد إنه ينوي لقاء الكتل النيابية وجمعيات النفع العام والمختصين لسماع آرائهم قبل تشكيل الحكومة في مسعى للوصول الى الأهداف المنشودة ومواجهة التحديات بما يخدم مصلحة البلاد. وذكر سمو الشيخ صباح الخالد حول وجود عجز في الميزانية العامة للدولة اننا نعول على التعاون مع مجلس الامة والعمل معهم لمعالجة الخلل الاقتصادي وتقديم الأدوات التي تساعد على تجاوز هذا الخلل. وعلى صعيد آخر قال: ان موضوع العفو واضح في الدستور والمادة (75) منه نصت على ان العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو أمير البلاد لا ينازع فيه والنص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون ومن حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن وسوف تتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية.

الدستور والقانون يحكمان علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب وما يحكمنا هو الدستور والقانون. وأضاف الخالد يحكمنا أمام الاستجواب الدستور والقانون وإذا اختلفنا هناك ما يفصل بهذا الأمر.

وذكر أرحب بأي استجواب لكن ضمن الدستور والقانون وأشرت لدى رئاستي لمجلس الوزراء في الحكومة بمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ15 إلى الأربع لاءات وهي لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ولا لإحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ولا لطلب مد الأجل ولا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية.

وأضاف من حق النائب تقديم الاستجواب لكن ما يعطي المعيار الصحيح هو الدستور والقانون.

على هامش اللقاء

اعتزاز بالثقة

أبدى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعتزازه بثقة القيادة بإعادة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

رسالة ناصر الصباح

عرض سمو الشيخ صباح الخالد على رؤساء التحرير رسالة الشيخ ناصر صباح الأحمد يرحمه الله له في شهر نوفمبر الماضي ورده عليها, حيث أكد سموه أنها تحدثت عن البلاغ المقدم من وزارة الدفاع بشأن صندوق الجيش وأنهاعُرضت على مجلس الوزراء الذي قرر إحالتها إلى اللجنة القانونية لإعداد صيغة البلاغ إلى النيابة العامة وهيئة نزاهة.

انخفاض الوفيات

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء أن الوفيات في العالم جراء جائحة كورونا تقارب 2? من المصابين. بينما في الكويت لا تتجاوز 0?5? ونأمل الوصول إلى صفر وفيات.

خطة طموحة

كان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في استقبال رؤساء التحرير وممثليهم. حيث شرح لهم قبل بداية اللقاء مع رئيس الحكومة خطته الطموحة لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة والتي لاقت استحسان الحضور.

تفعيل التوصيات

قال سمو الشيخ صباح الخالد: لا نحتاج لتشكيل لجنة أو هيئة اقتصادية جديدة، فلدينا ما يكفي من اللجان والمهم تفعيل توصياتها.

المنصات التعليمية

أكد سمو الشيخ صباح الخالد أنه في الكويت 99?98? من الأطفال قادرين على التواصل مع المنصات التعليمية الإلكترونية.

بينما ثلثا أطفال العالم لم يتمكنوا من الحصول على الإنترنت.

عدم كفاية الأدلة

أكد الخالد أن كثيراً من قضايا الفساد التي تحول للقضاء يتم حفظها لعدم كفاية الأدلة وسنحاسب كل مسؤول يحيل قضايا غير مكتملة الأدلة والأركان للنيابة.

إخلاء سفارة

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدخلت وأخلت سفارتنا في زيمبابوي بسبب تفشي الوباء ووفاة 4 من الوزراء هناك.

قمة العُلا

قال الخالد: تمنيت لو كنت موجوداً في قمة العُلا والتي شهدت المصالحة الخليجية، لوقفت أصفق لهذا الإنجاز.

اختيار القيادات

شدّد سمو رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بحسن اختيار القيادات مع تحديد مدة بقائه في مركزه.

الصفوف الأمامية

أكد الخالد أن تأخر صرف مكافآت الصفوف الأمامية يتمثل في أن بعض الجهات أرسلت كشوفاً بجميع موظفيها، فلذلك احتجنا لوقت للتدقيق.

تسييل الأصول

أكد الخالد أنه من الخطأ لمعالجة الوضع الاقتصادي أن يتم تسييل الأصول لسد العجز، فالأفضل منه إصدار السندات.