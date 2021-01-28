وطن النهار

فيما أعلنت وزارة التربية، الانتهاء من دراسة المقترحات الخاصة بآلية التقييم للمراحل التعليمية بعد مناقشتها مع المختصين وأهل الميدان التربوي، حسم وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، آلية توزيع درجات المرحلة الثانوية، وأصدر قرارا يقضي بشأن آلية التقييم للفصل الدراسي الأول للعام 2020 – 2021. وقرر الوزير المضف أن يكون التقييم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لنهاية الفصل الدراسي الأول من (100 درجة) وفقا للآلية المعتمدة لنظام التعليم عن بعد ويشمل التقييم التحصيلي والنهائي، فيما اعتمد التقييم الالكتروني الحالي كدرجة أعمال، بحيث تتم اعادة توزيع النسب لتصبح 60% امتحاناً و40% أعمالاً، على أن يتم ترحيل درجة الامتحان الى نهاية العام الدراسي 2020 – 2021.

وأوضحت التربية أنه فيما يتعلق بامتحان نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، أنه سيكون في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، كما أن تقييم الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل تم بناء على الحضور، والمشاركة، والتفاعل، والواجبات، بالاضافة الى تقييمات الكترونية عبارة عن اختبارات قصيرة وتقارير. ونوهت «التربية» بأن القرار المشار اليه يطبق على مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص الأهلية والمعاهد الدينية ومراكز تعليم الكبار ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام.

وأكدت وزارة التربية حرصها الدائم على مصلحة الطلبة ومواصلة العملية التعليمية وضمان حقهم في التعليم واتخاذ القرارات التي تصب في صالح المتعلمين، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، معربة عن بالغ أمنياتها بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

