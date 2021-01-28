وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على أهمية المبادرات الفردية والرسمية التي تعزز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمجموعات والأفراد داخل مجتمعاتهم وفي محيطهم الاقليمي، الأمر الذي يحتم على الجميع المساهمة كل في مجال اختصاصه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يخدم المجتمع بوجه عام.

جاء ذلك خلال استقباله أمس ممثل الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في الكويت الدكتور شهاب العثمان، حيث تم استلام وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية بمناسبة اعتماد ترشيح المحافظ وفق التصنيف المهني العربي ضمن قائمة الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية للشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية للعام 2020.

من جانبه قال الدكتور شهاب العثمان أن الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية يكرم محافظ الاحمدي نظرا لدعمه المتواصل وجهوده الواضحة في مجال المسؤولية المجتمعية على أرض الواقع.

وأكد العثمان اعتزاز الاتحاد بالسفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية، مشيدا بقصص نجاحهم الملهمة لكثير من المهتمين بالانخراط في هذا المجال والتي تسهم في صناعة النجاح وتحفيز الآخرين على صناعة المبادرات لحل مشكلات المجتمع بطرق ذكية ومبتكرة.

