وطن النهار

وقع المعهد العربي للتخطيط وحكومة جمهورية السودان أمس الأربعاء مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وبناء القدرات الوطنية والدراسات التطبيقية.

وقال المدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله لـ (كونا) عقب التوقيع: إن المذكرة تمثل المرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك الذي سيمتد لخمس سنوات قادمة تتضمن التعاون في المجالات الانمائية.

وأضاف مال الله أن المذكرة تتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في تنفيذ الدراسات الاستشارية المتعلقة بمنظومة التخطيط التنموي في السودان بمجال الزراعة ودعم برامج وخطط الأمن الغذائي وبرامج مواجهة الفقر والبطالة اضافة الى تعزيز منظومة النظام المصرفي والمالي.

وأوضح أن المذكرة ستسهم في اعداد الخريطة الاستثمارية والتعاون في تنفيذ الدراسات الاستشارية المتعلقة بآليات تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى مجال الابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أهمية استمرار عملية تنمية القدرات البشرية والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري كأحد العوامل الأساسية والمتطلبات الضرورية لرفع الانتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

من جانبه قال السفير السوداني لدى دولة الكويت عبدالمنعم الأمين لـ(كونا) ان المذكرة تتضمن التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في السودان.

وأضاف الأمين أن المذكرة تشمل تعزيز التعاون في الموضوعات التنموية والبحثية والمصرفية والمالية ذات الأولوية وبناء القدرات التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص والسياسات المالية والمحاسبية للدولة والمسائل المتعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي والتخطيط الانمائي.

