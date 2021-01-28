وطن النهار

قدت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، مساء أمس الاول بمقرها الكائن بمنطقة حولي جمعيتها العمومية العادية، وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والاداري عن الفترة المنتهية في 31/12/2019، وانتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤول من مكتب القطامي والعيبان للتدقيق المحاسبي. وأسفر الاجتماع عن انتخاب مجلس ادارة جديد للجمعية، وعقب انتهاء الجمعية العمومية عقد مجلس الادارة اجتماعه الأول وتقرر تشكيل المجلس الجديد برئاسة المهندس مبارك السابج، وعلي موسى الموسى نائبا لرئيس مجلس الادارة ومنية عبد الخالق النوري أمينا سر الجمعية وعبد الرحمن جمال النوري أمينا للصندوق ونجيب عبد العزيز الفليج عضوا. وتقدم المهندس عبد الله السابج رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس الجديد، بالشكر للمجلس السابق على ما بذلوه من جهد والذي كان له دور بارز فيما بلغته الجمعية من تقدم وازدهار.

