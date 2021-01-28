وطن النهار

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أقيم حفل تخريج 6 ضباط من منتسبي الحرس الوطني (4 طيارين ومراقبين جويّين) الملتحقين بالدفعة الثامنة بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية.

وشارك في حفل التخريج في الحرس الوطني كل من معاون العمليات والتدريب اللواء ركن فالح شجاع فالح، ومدير مديرية التدريب العقيد ركن راشد فهد سالم. معاون العمليات ونقل والتدريب الى الخريجين تهنئة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي.

وأكد اهتمام الحرس الوطني بتأهيل العنصر البشري ولاسيما الضباط الطيارين من خلال الحاقهم بأفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية كي ينالوا أكبر قدر من الخبرة والتدريب، مشيرا الى حرص القيادة على توطيد العلاقة بين الحرس الوطني والمؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل التدريبي ومواكبة أحدث المستجدات في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والادارية في الحرس الوطني.

وقدم اللواء الركن فالح شجاع الشكر الى اللواء الركن حمد أحمد النعيمي نائب رئيس الأركان للتعليم والتدريب في القوات المسلحة القطرية ومساعد قائد كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية العميد ركن طيار عبدالله مبارك المهندي والقائمين على الكلية من مدربين واداريين على الجهود الواضحة التي بذلت للوصول بالطلبة الضباط في الحرس الوطني الى مستوى متميز، داعيا الضباط الخريجين الى مواصلة التحصيل العلمي وتطوير مستوياتهم ليرتقوا بالعمل كل في موقعه.

