وطن النهار

وجه عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان عددا من الأسئلة استنادا الى ما قضت به المادة (72) من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي، بخصوص مكاتب ومحال بيع وعرض وتأجير السيارات. وطالب الحمضان في الأسئلة الموجهة توضيح ماتقتضيه المصلحة العامة في عمل المكاتب منها هل يسمح بفتح مكاتب أو محال لعرض أو بيع أو تأجير السيارات في المناطق التجارية والاستثمارية؟ وهل يسمح لهذه المحال عرض سيارتها أمام محالها في المناطق التجارية والاستثمارية؟

وهل يسمح لشركة ادارة معارض السيارات بعرض سيارات أمام المحال؟ وفي حالة عدم السماح طالب بتزويده بالاجراءات القانونية التي تمت تجاه هذه المحال.

