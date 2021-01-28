محلية

حققت اللاعبة سوسارة كريزلدا المركز الأول في فئة 81 كغ ضمن منافسات بطولة السيدات الأولى المفتوحة لرفع الأثقال والتي نظمها اتحاد اللعبة على مدار ثلاثة أيام بغية تطوير مستوى اللاعبات وإعدادهن للاستحقاقات الخارجية، واختتمت أول من أمس على صالة الاتحاد في نادي التضامن، وجاءت اللاعبة فاطمة البلوشي في المركز الثاني ضمن الفئة نفسها. وفي منافسات فئة 87 كغ جاءت المتسابقة شهد الحمادي في المركز الأول وفاطمة حسين في المركز الثاني، أما منافسات فوق 87 كغ فأسفرت عن فوز حوراء الموسوي بالمركز الأول وأروى أحمد بالمركز الثاني. وقال رئيس الاتحاد طلال الجسار إن البطولة التي شهدت مشاركة 34 متسابقة في أوزان مختلفة استهدفت إعداد اللاعبات وصقل مهاراتهن من خلال المنافسات المحلية التي تسهم في تطوير مستوياتهن وإعدادهن للمشاركات الخارجية.وأضاف أن الكويت تزخر بالعديد من المواهب وأن منتخب السيدات يضم لاعبات متميزات على مستوى الخليج والعرب، مؤكدا حرص الاتحاد على دعمهن لتمثيل بلادهن وتحقيق الميداليات في الاستحقاقات الآسيوية والدولية. وذكر الجسار أنه تم تكريم اللاعبة أبرار الفهد التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة ورئيس اللجنة النسائية في اللجنة الأولمبية فاطمة حيات.