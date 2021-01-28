وطن النهار

اجتمع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات عبدالله معرفي مع ممثلي الإدارة العامة للطيران المدني امس الأربعاء للاطلاع على استعدادات الإدارة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تخفيض عدد الركاب القادمين إلى البلاد. وقال المتحدث الرسمي لـ (الطيران المدني) سعد العتيبي لـ «كونا» إن الوزير معرفي اطلع خلال الاجتماع على الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الإدارة بشأن تخفيض عدد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي وتكليف شركات الطيران إجراء فحص (بي سي آر) لجميع الركاب القادمين إلى البلاد.

وأضاف أن الاجتماع الذي حضره رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود استعرض متطلبات آلية تطبيق توحيد المنصات الإلكترونية المتعلقة بالسفر إضافة إلى آلية تطبيق فحص (بي سي آر) من شركات الخدمات الأرضية والمختبرات المحلية المعتمدة من وزارة الصحة.

