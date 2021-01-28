وطن النهار

قررت المحكمة الدستورية حجز الطعن على قرار الخدمة المدنية عدم منح الموظفة الكويتية المتزوجة العلاوة الاجتماعية من فئة «متزوج» إلى جلسة 17 فبراير للحكم.

وكان الطعن المحال من المحكمة الادارية بشأن الدعوى المقامة من مواطنة عبر المحامي يوسف المحيش أشار إلى شبهة عوار دستوري واضح اصاب القرار فجاء مخالفا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اذ فرق بين الرجل والمرأة الموظفين اصحاب المركز القانوني الواحد باعطائه العلاوة الاجتماعية فئة متزوج للموظف الذكر دون الانثى وهو ما يؤكد جدية الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 فيما تضمنه من منح العلاوة الاجتماعية للمرأة المتزوجة فئة اعزب فقط رغم كونها متزوجة بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

