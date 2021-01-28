وطن النهار

كشف رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، عن اجتماع ضم مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ورؤساء وممثلي أندية ذوي الاعاقة بحضور المدير العام للهيئة العامة للشباب بالإنابة شفيق السيد عمر، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية الدكتور صقر الملا، موضحا أن الاجتماع تناول المواضيع المهمة التي من شأنها تطوير منظومة رياضة ذوي الاعاقة ومنها ميزانيات الأندية المشهرة حديثاً وتوفير مقرات جديدة لها وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق بينها، بالإضافة الى المشاركات الخارجية ووضع لائحة احتراف جديدة لذوي الاعاقة.

وأكد الهاجري في تصريح صحافي، أن مدير عام الرياضة د. حمود فليطح وعد رؤساء الأندية بتكثيف العمل لإزالة المعوقات التي تواجهها لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة الجهات المعنية لتوفير مقرات للجديدة منها على وجه السرعة، مع إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي عرضت.

وأشار الهاجري إلى حرص «الهيئة» على تقديم أوجه الدعم كافة لرياضة ذوي الاعاقة ومنحها البيئة الملائمة التي تمكنها من التطور والازدهار وتحقيق الإنجازات، معربا عن شكره للدكتور حمود فليطح وقيادات الهيئة على دعمهم الكبير للاندية الخاصة برياضة المعاقين، والشكر موصول للدكتور صقر الملا نائب المدير العام للرياضة التنافسية على دوره في تذليل جميع الصعوبات المتعلقة في المشاركات الخارجية لتحقيق الإنجازات باسم الكويت.

مثل الأندية شافي الهاجري (المعاقين)، وجمال مشعل (وربة)، ومحمد العتيبي (التحدي)، ودعيج الهاجري (الإرادة)، وعبدالعزيز المطيري (مبارك الكبير) وعوض العازمي (البصيرة).

