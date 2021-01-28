وطن النهار

ستغرب رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي

م. عبدالسلام الرندي من قيام البلدية بتشكيل لجنة لمراجعة عقود النظافة بعد توقعيها.

وأشار الرندي في تصريح صحافي بعد اجتماع اللجنة مع الإدارة القانونية في البلدية إلى أن أعضاء اللجنة المشكلة للعقود هم أنفسهم أعضاء مشاركون في لجنة تقييم وتأهيل شركات النظافة في البلدية، مطالبا بدخول جهات خارجية ومن داخل الجهاز بشرط ان تكون أسماء محايدة لاعلاقة لها في التواجد في أي لجنة أخرى.

واكد ان الهدف من الاجتماع كان الاستماع إلى ملاحظاتها على عقود النظافة وما هي الإجراءات التي تمت طوال الفترة الماضية، مشددا على أن أعضاء اللجنة استغربوا من تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الجهاز التنفيذي دون إبلاغ البلدي.

