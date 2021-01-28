أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب سموه أحمد الفهد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د. صالح ذياب المطيري.

من جانب آخر عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وفي مستهل المباحثات هنأ الغانم باشيكو بانتخابه رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي خلفا للمكسيكية غابرييلا كويفاس بارون، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام هذا المنصب.

وجرى خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا الملحة وتنسيق المواقف حول الموضوعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد المقبل. كما تم خلال المباحثات مناقشة آلية تفعيل دور الاتحاد البرلماني الدولي بما يتناسب مع مكانته ويحقق الأهداف المنشودة من ثاني أكبر منظمة دولية في العالم.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د. صالح ذياب المطيري، والنائبان سعدون حماد العتيبي والدكتور علي القطان، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر حضرها عدد من النواب.

