أول النهار

أكدت الكويت تمسكها بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي تم تقديمها كتابيا من قبل مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي لجلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وجدد العتيبي التأكيد على التمسك بالسلام بصفته خيارا استراتيجيا وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. وقال إنه «مع بداية عام 2021 نعقد اجتماعنا الأول هذا العام تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في ظل قلق متزايد من قبل المجتمع الدولي لاستمرار تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

إلى ذلك طالبت الكويت نيابة عن الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة لمجلس الامن في حال أي توسيع مستقبلي له مؤكدة أن عدالة التمثيل تتطلب أيضا تمثيلا عربيا متناسبا في فئة المقاعد غير الدائمة في «مجلس الأمن الموسع».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير منصور العتيبي نيابة عن المجموعة العربية في الاجتماع الأول خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية حول مسألة «التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة».

وقال العتيبي إن مطالب المجموعة العربية تأتي «استنادا إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية العربية وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة فضلا عن أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدوله تتعلق بالمنطقة العربية وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في المجلس الموسع».

وأضاف أن المجموعة العربية تتمسك بتحقيق إصلاح «حقيقي وشامل» لمجلس الأمن لا سيما بصفته الجهة الرئيسة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح «أكثر قدرة وفعالية» على مواجهة التحديات ذات الصلة والتغلب عليها وذلك في إطار «أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية».

وبين العتيبي أن «عضوية المنظمة توافقت عندما قررت بدء المفاوضات الحكومية في عام 2008 بناء على مجموعة من القواعد تشكل الإطار الحاكم للمفاوضات الحكومية وقد انعكست تلك القواعد بشكل واضح وبصياغة دقيقة ومتوازنة في قرار الجمعية العامة رقم (557 / 62) الذي بنيت على أساسه المفاوضات الحكومية طوال السنوات الماضية».

وذكر أنه «في هذا الإطار فلا مناص من التمسك بكل ما يقضي به القرار (557 / 62) بشكل تام خاصة في فقرته (D) التي تنص على أن المفاوضات تقوم على الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وأنه يتعين السعي للتوصل إلى حل يحظى بأوسع قبول سياسي ممكن من قبل الدول الأعضاء علاوة على ما تتضمنه الفقرة (E) من الأسس المحددة للمفاوضات الحكومية».

وفيما يتعلق بالإعلان السياسي للذكرى الـ 75 للأمم المتحدة أوضح العتيبي أن المجموعة العربية تتفق مع «غرس حياة جديدة» بمفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن حيث ترى أنها دعوة للجميع لبذل المزيد من الجهد والتعاون مع الأطراف الأخرى بدلا من التسابق والتنافس على عضوية المجلس.

