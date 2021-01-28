أول النهار

تسلم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر رسالة خطية موجهة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه السلطان هيثم بن طارق تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية أمس الأربعاء سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح بن عامر الخروصي.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جانب آخر، استقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية ظهر أمس الأربعاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض ناصر الصبيح، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

