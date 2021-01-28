الأولى

لم يكن في الحسبان ان يقوم احد نواب مجموعة

الـ 16بشق تضامنها عبر اعلانه تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، اذ فاجأ النائب مساعد العارضي الجميع بإعلانه تقديم الاستجواب، مخالفا ما اتفقت عليه المجموعة وهو انتظار رؤية الحكومة بشأن التعاون في الملفات والقوانين التي أعلن عنها ومن ثم يتم اتخاذ الاجراء المناسب.

وكانت مجموعة الـ16 اعلنت قبل يومين مد يد التعاون للحكومة، لكن العارضي استبق كل ذلك ولم ينتظر ما يسفر عنه اللقاء المرتقب للمجموعة مع سمو رئيس الوزراء قريبا، مبررا ذلك بأنه حاول التواصل مع الخالد بشأن ملف العفو الشامل إلا انه لم يجد ردا من سموه.

وقال العارضي: وفق المادة 100 من الدستور لا يوجد امام رئيس الحكومة إلا صعود المنصة، اما الحل غير الدستوري فهو انقلاب على الدستور.

خطوة العارضي وجدت تأييدا من بعض النواب خاصة مجموعة العشرة اصحاب شعار عدم التحصين لرئيس الحكومة والتي كانت تعد لاستجوابه، كما وجدت تأييدا من اخرين لهم، حيث قال النائب عبدالكريم الكندري: لا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد، ولا مع من قبل بالتجسس على المواطنين، ولا مع من كان شاهداً على استنزاف الثروة، ‏او ضرب بالارادة الشعبية عرض الحائط.

واستطرد: من يملك الأغلبية يملك تمريرالقوانين، ومن كان أصلاً للمشكلة لن يكون سبباً في الحل.

وقال النائب ثامر السويط، ان سمو رئيس الوزراء أقسم على الدستور واحترامه، وأي محاولة لتعطيله أو حتى تعطيل بعض نصوصه، تعد انقلاباً عليه وعلى نظام الدولة حيث لم يعط لكائن ذلك الحق الذي يطلق عليه حل غير دستوري. من جانبه قال النائب محمد المطير: لا وجود لما يسمى حق الحل غير الدستوري، هذا ليس حقا بل انقلاب على الدستور وعلى الشعب، وعلى رئيس الحكومة قراءة والتزام الدستور الذي أقسم عليه حتى يعرف حقوق الشعب وحقوقه.

من جانبه قال النائب مبارك الحجرف ان التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد وأد لقانون العفو، وإباحة للتجسس على الناس، وإهانة للمؤسسة التشريعية، لذلك أعلن تأييدي لاستجوابه لأن التعاون معه تهاون بالأمة وإرادتها.

وقال النائب حمدان العازمي: ان التعاون مع أي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية واهمها العفو الشامل وقانون الانتخاب والغاء قانون الجرائم الالكترونية.. وبما أن سمو رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين فسأكون اول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه وتأييد اي استجواب يقدم اليه.

من جانبه قال النائب سعود بوصليب ان قضية العفو من القضايا الأساسية عندي، وبما أن الحكومة غير جادة في معالجة هذا الملف، وسبق ان أيدت الاستجواب الأول وأيدت بيان النواب الـ 7 القائلين بمعارضة التحصين لمنصب الرئيس، فانني اعلن اليوم تأييدي للاستجواب الملوح به من النائب مساعد العارضي.