الأولى

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان إجابة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن سؤال من أحد رؤساء تحرير الصحف اليومية، بشأن ما يسمى بالحل غير الدستوري بينت أنه لا يملك حق نقاش هذا الأمر إيمانا من سموه بأن الدستور رسم الآليات المحددة والمنظمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس من ضمنها هذا الأمر وأنه لا يملك حق التعليق عليه ونقاشه أو الإجابة عن أي فرضيات سياسية خارج إطار الدستور. وأشار المزرم إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد خلال لقائه مع رؤساء التحرير في أكثر من موقع احترامه للدستور وأحكامه والتزامه الكامل بآلياته ومبادئه.