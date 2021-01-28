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واشنطن - الوكالات: كشف البيت الأبيض امس عن استراتيجية جديدة تجاه الفلسطينيين، مؤكدا ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما وأن اتفاقات التطبيع بين اسرائيل والدول العربية ليست بديلا عن السلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين...(طالع ص 16).

واعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ان الرئيس الأميركي جو بايدن يرى ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما صوب تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

من جهته اكد ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة ان ادارة الرئيس جو بايدن تدعم حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين وستتراجع عن عدة قرارات اتخذتها ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ميلز ان سياسة بايدن في الشرق الأوسط ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث تعيش اسرائيل في سلام وأمان الى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء. وبموجب مقترح للسلام من ترامب عرف باسم صفقة القرن كان من المفترض ان تعترف واشنطن بأن المستوطنات اليهودية المقامة على اراض محتلة هي جزء من اسرائيل.

وأضاف ان ادارة بايدن تعتزم اعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لاعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي اغلقتها ادارة ترامب.

وأوقفت ادارة ترامب تمويلا سنويا قيمته نحو 360 مليون دولار كانت تقدمه الولايات المتحدة الى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.

وتابع ميلز لا نتخذ تلك الخطوات كمن يسدي معروفا للقيادة الفلسطينية.. المساعدة الأميركية تفيد ملايين الفلسطينيين العاديين وتساعد في الحفاظ على مناخ مستقر يفيد الفلسطينيين والاسرائيليين كليهما.

وأضاف ان واشنطن تدعم حليفتها اسرائيل بكل قوة وستواصل مساعيها لصد اي انحياز ضدها، وأشار الى ان ادارة بايدن ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتدرك في ذات الوقت انه لا بديل عن السلام الاسرائيلي الفلسطيني.