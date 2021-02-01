يسرا تبدأ تصوير «حرب أهلية» بعد تعافيها من «كورونا»

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بدأ المنتج جمال العدل تصوير أولى مشاهد مسلسل «حرب أهلية» وذلك بإحدى مناطق التصوير في أكتوبر، المسلسل تلعب بطولته النجمة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل.

ويعد المسلسل هو الثاني للعدل جروب والذي ينافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة، حيث ستلعب خلاله دوراً جديداً ومختلفاً.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.

«حرب أهلية» اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق. أخيراً، طمأنت الفنانة يسرا جمهورها على حالتها الصحية، بعد إعلان سلبية المسحة الثالثة التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت يسرا في أول تعليق بعد شفائها: «الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعاءكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع».

وكانت يسرا قد أعلنت أخيراً، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع Twitter قائلة: «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل مصر وخارجها وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا».

