«Amazon» تنتج مسلسل «Salamander» للكاتب الكويتي فواز الشمري

إضاءات

يعد الكاتب الشاب فواز الشمري من المواهب الكويتية التي سلكت طريقا اخر غير مجال دراسته العلمية وهذا الامر قد بدأ معه منذ تأليف اول رواية له وهو في المدرسة وكانت بعنوان trail of the secrets ومن بعدها عمل على عدد من الروايات الاخرى ولم يكن ضمن خطته ان تكون احدى مؤلفاته عملا تلفزيونيا لاحدى المنصات العالمية وهي «Amazon» التي طلبت منه ان يحول الى احدى تلك الروايات الى مسلسل وسيحمل اسم «Salamander» وقد تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة وسيتم تصوير العمل في اوروبا بمشاركة شخصيات مختلفة من العالم.

وفي تصريح خاص لـ «النهار» تطرق الكاتب فواز الشمري الى فكرة العمل التي تتطرق بصورة عامة عن موضوع العنصرية والتفرقة بين الناس كما يتطرق الى الشرق الاوسط في معاملة الناس للخدم من الجنسيات الاسيوية والافريقية والتعامل مع الخدم بصورة سيئة وضرورة توطيد الحقوق الإنسانية.

الفكرة

وعن بداية الفكرة في التعاون مع «Amazon» قال الشمري: كانت في البداية مشروع رواية مثل غيرها من الروايات الاجنبية التي قمت بتأليفها وعندما ارسلت الرواية الى احد الكتاب المختصين للمراجعة اللغوية تفاجأت يطلب مني تحويلها الى مسلسل وقد اقتنعت من ملاحظاته التي ابداها لي بان هناك مسارات وعوامل تساعد على ان تكون مشروعاً لمسلسل ناجح وحتى عندما بدأت بالكتابة لم يكن في بالي ان يتحول الى مسلسل وتقوم بانتاجه احدى الشركات الكبرى خاصة هناك العديد من المسارات التي يجب ان تترجم عبر عمل او مسلسل حتى يراها الجميع وعندما ارسل النص الى «Amazon» تمت الموافقة عليه.

مفاجأة

واضاف ايضا قائلا: فكرة عرض العمل على منصة عالمية كان مفاجأة لي وشوقني الامر جدا لذلك اختلفت طريقة تأليفي للعمل التي تتحتم على ان تكون اللمسات مناسبة للفكرة التي كنت أريدها سواء من الشخصيات المطروحة.

وبسؤاله عن تلك الشخصيات اجاب قائلا: الشخصيات الموجودة متحولة بحيث توجد شخصيات من افريقيا واسيا ومن اميركا اللاتينية ومن اوروبا ومن الخليج العربي ومن خلال تلك الشخصيات نرى مسار كل واحد فيهم وضرورة التعايش في تلك الظروف المختلفة وما الفكرة وما موقف كل شخص عندما يكون في دولة مختلفة غير دولته وكيف يأخذ فكرة عما قد يتعرض له من الاخرين ومنها الشخصية الاسيوية الذي يلتقى مع الشخصية الخليجية ونظرة كل شخص للاخر .

اختيار

واما عن اختيار اسم الفيلم قال : اختيار اسم الفيلم كان من اختيار الجهة المنتجة للعمل وهو ذات دلالة وهو اسم لنوع معين من البرمائيات الذي يعيش في احلك الظروف ومع مرور الوقت يتكيف مع الاجواء وهي حسب نظرة الجهة المنتجة تتوافق مع مسار القصة.

واما اذا كان هناك تصوير في دول اخرى قال : بحسب الظروف الحالية لن يكون هناك سفر الى دول الشخصيات المشتركة في العمل سواء الى الخليج العربي او غيرها من الدول وسيكون هناك لقطات معينة وسيتم الاستعانة بادوات تكنولوجية توفر الاجواء المناسبة للمسلسل من خلال التواجد في الاستديو.

