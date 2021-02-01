وفاة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير.. ونجوم الفن يقدمون العزاء بكلمات مؤثرة

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أعلن الفنان أحمد السقا وفاة حماه مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، المتزوج من ابنته الاعلامية مها الصغير، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا استمر لعدة اسابيع.

وكتب احمد السقا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام: «توفي الى رحمة الله تعالى حمايا وابويا العزيز محمد الصغير .. نسألكم الدعاء له بالرحمة».

من هو محمد الصغير:

محمد الصغير هو واحد من اهم مصففي الشعراء في مصر والوطن العربي واشتهر بأنه كوافير النجمات منذ فترة التسعينيات.

سعى محمد الصغير لتحقيق واحداث طفرة في عالم تصفيف الشعر في الوطن العربي حيث سافر للدراسة في فرنسا وهو في الـ12 من عمره ودرس تصفيف الشعر في اكاديمية شهيرة تابعة لاحدى الماركات العالمية المتخصصة في عالم التجميل ووصلت شهرته العالمية حتى أصبح عضوا فى عدة في مؤسسات عالمية، مثل كواف فرانشيز هوت وكوافير مونديال أيضا.

عاد محمد الصغير الى مصر وافتتح اول محل له متخصص في تصفيف الشعر عام 1980 بالقاهرة حتى اصبح يمتلك اكبر سلسلة كوافيرات في جمهورية مصر العربية.

نجوم ينعون محمد الصغير:

محمد الصغير كانت تربطه علاقات صداقات كثيرة في الوسط الفني ، الذي نعاه بكلمات مليئة بالحزن لرحيله.

وفي مقدمتهم الفنان الكبير عمرو دياب الذي غرد عبر تويتر :«خالص عزائي لوفاة الصديق العزيز محمد الصغير رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان».

وايضا رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس :«فقدت مصر شخصية عصامية نادرة بنت نفسها من الصفر و صنعت سمعة طيبة و قصة نجاح تدرس، تميزت بصفاء النفس و التواضع و الأدب ... البقاء لله .. ربنا يجعله من أهل الجنة.. محمد الصغير...... خالص التعازي لأسرته الكريمة

والفنانة السورية كندة علوش التي كتبت: «البقاء لله في وفاة السيد محمد الصغير».

اما الفنانة التونسية درة التي واست صديقتها مها الصغير برسالة مؤثرة قالت فيها: «الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة .. خالص التعازي لوفاة والد صديقتي واختي مها الصغير وصديقي احمد السقا». والفنانة دنيا عبد العزيز: «انا لله وانا اليه راجعون، حبيبي يا محمد مش هاتتعوض ابدا قصة كفاح المعنى الحقيقي للرجل الجدع ، الدنيا كلها بتحبك ربنا يصبر قلبك يا مها».

وتارا عماد التي قالت: «من اكتر الناس اللي كانت بتشجعني في شغلي وكان بيقولي هتبقي حاجة كبيرة الله يرحمه».

والفنانة بشرى ودعت الصغير قائلة: «مع السلامة يا اجدع واطيب الناس».

