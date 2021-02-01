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Top Movies


The Marksman فيلم أكشن وإثارة. للمخرج روبرت لورينز. والنجوم مثل: كاثرين وينك ووليام ينسون وتيريزا رويز.
The Croods: A New Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جويل كراوفورد. والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وايما ثورمان وريان رينولدز
Wonder Woman 1984 فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج باتي جينكيز. والنجوم مثل: غال غادوت وكريس بيني وكريستن ويغ.
Monster Hunter فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج بول آندرسون. والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جاورون بيرلمان.
News Of The World فيلم أكشن ومغامرات ودراما. للمخرج بول غرينغراس. والنجوم مثل: توم هانكس وهيلينا زينجل توم آستور.
Fatale فيلم إثارة للمخرج ديون تايلور. والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي وميكي كولتر.
Promising Yaung Woman فيلم جريمة ودراما وإثارة للمخرج إيميرالد فينيل. والنجوم مثل: كاري ميوليغان وبوبيورنهام وآليسون بري.
Our friend فيلم دراما. للمخرج جابرييلا كوبرثوايت. والنجوم مثل: جيسون سيغل وفيوليت ماكغراو وايزبيلا رايس.
the war with grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج تيم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.
Pinocchio فيلم دراما وفانتازيا. للمخرج مايثو غاروني والنجوم مثل: فيدرديكو إيلابي وروبرت بينفني وركور باباليو.


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