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نوال الزغبي شوقت متابعيها لأغنيتها الجديدة


شوقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها، لموعد طرح أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، والفيديو كليب الخاص بها. واعتمدت نوال على عنصر التشويق في منشورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هلق صار فيكن تنقوا اد ما بدكن صرت عارفة موعد طرح الاغنية والكليب Yessssss». وكانت نوال قد كشفت مفاجأة بفيديو غنت فيه مقطع من أغنية «عقلي وقف»، ونشرته في صفحتها الخاصة، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: «انا عقلي وقف قدام الدنيا بحالها انا جاية هو وبعترف... عقلي وقف قريبا نوال الزغبي».
يُذكر أن نوال أوضحت قبل أيام حديثها عن لقاح فيروس كورونا، والذي أشارت فيه سابقا الى أن من يأخذ اللقاح ليس بالضرورة أن لا يصاب بالفيروس، مشيرة الى أنها لن تأخذه هي لأسباب صحية.


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