أماني الحجي: تغيير مناهج الموسيقى في المدارس سيثقِّف الطلبة

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تواصل أكاديمية لوياك للفنون الادائية «لابا» المرحلة الثانية من الموسم الأول لبرنامج الجوهر الذي يسهم في اعداد جيل يقود مستقبل الاعلام الكويتي والعربي تحت اشراف اعلاميين متميزين في الوطن العربي ومع نهاية كل ورشة يتم لقاء مفتوح للمتدربين مع احدى الشخصيات المتميزة في مختلف المجالات، ما يساعد على تمكين المتدربين من صقل مواهبهم من خلال اعداد الأسئلة ومحاورة الضيف.

وكانت الدكتورة أماني الحجي ضيفة اللقاء الأخير لبرنامج الجوهر بحضور رئيسة مجلس ادارة لوياك السيدة فارعة السقاف وعميد المعهد العالي للفنون الموسيقية الدكتور رشيد البغيلي ورئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون الموسيقية الدكتور خليفة الهاجري ومدير ادارة العلاقات والاعلام في جمعية الاعلاميين الكويتية السيد جراح القزاع والمدير العام السابق في لوياك السيد الرازي البديوي.

وعبر الاعلامي اللبناني زافين عن سعادته بالاشراف على تدريب المتدربين خلال خمسة أيام بواقع ساعتين كل يوم، وقاموا بالاعداد والتجهيز لهذا اللقاء وتوجه بالشكر لادارة «لابا» على ثقتهم به للاشراف على هذه الدورة.

وفي بداية اللقاء شكرت الدكتورة أماني الحجي «لابا» لاختيارها ضمن شخصيات برنامج الجوهر وأبدت استعدادها بالحوار مع المتدربين الذين قاموا باتمام الورشة وحضورها من الكويت أحمد الخالدي وأحمد الشمري ودانة البحر ونور أبوعلول ومن لبنان جنان محمد وساشا سمير وساندرا عبدالباقي وفراس خداج... والى تفاصيل اللقاء:

? متى ظهر شغفك الكبير للموسيقى؟

? منذ الصغر وأنا أميل للغناء الغربي وحبيت أن أتخصص به وأعلمه.

? ما الصعوبات التي واجهتيها في بداية مشوارك؟

? العادات والتقاليد وعدم الاطلاع على الفن الغربي ودائما يوجه لي انتقاد وكنت أغضب منه وهو «هذي ليش تصارخ».

? لو تم تخيير أماني بين عائلتها وفنها ماذا ستختار؟

? الاثنين ولا أستطيع الاستغناء عنهما.

? لماذا توجهتي الى الغناء الأوبرالي ولم تتوجهي الى الغناء العربي الشرقي؟

? لأنني احب الغناء الغربي وانا من المستمعين للغناء الشرقي.

? استنادا إلى المادة 14 من الدستور والتي تؤكد على رعاية الدولة للآداب والفنون برأيك هل الدولة ترعى الفنون؟

? تدعم ولكنها مقصرة بصراحة.

? كيف يتم الدعم الصحيح للفنون؟

? من خلال زيادة المسارح وزيادة الثقافة من خلال المناهج الدراسية لتعريف الناس أكثر عن الموسيقى والفنون.

? ماذا تحبين أكثر التعليم أو الوقوف على المسرح؟

? الاثنين ولكن ممكن الوقوف على المسرح أكثر قليلا.

? هل يوجد اهتمام لدى الشباب الكويتي بالموسيقى وخاصة الأوبرالية في المعهد؟

? نعم لدينا عدد جيد في قسم الصوت في المعهد وليسوا فقط من الكويت انما من الخليج والوطن العربي ايضا.

? اذا دعيت لحفل ضخم في الكيان الصهيوني هل توافقين للذهاب؟

? لن أقبل حتى لو كان بجانب من أحلم بالغناء معه وهو الأوبرالي الايطالي أندريا بوتشيلي.

? بماذا شعرت عندما تم الاعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020 ولم تفز حتى امرأة واحدة؟

? شعرت بالخيبة وحزنت.

? ما رأيك بتطبيق الكوتا في الكويت؟

? معها طبعا ومع تطبيق قوانين لصالح المرأة لأنها بصراحة مظلومة.

? هل أنت راضية عن الوضع السياسي في الكويت؟

? لا أحب الحديث بالسياسة الا عند أهلي وفي البيت لأني بصراحة أخاف وكلامي صريح.

? اليوم من هو منافسك الأكبر خليجيا وعربيا؟

? لا يوجد أحد في المجال لكي ينافسني وأنا اتمنى ان أرى نجوماً يغنون بالأوبرا في الكويت أو في الوطن العربي.

? هل لو كنت في دولة غير الكويت ممكن أن يتم دعمك أكثر؟

? نعم لو كنت في دبي سيتم دعمي ودعم المواهب أكثر.

? مع من تتمنين أن تطلقين دويتو؟

? بصراحة مع الفنان تامر حسني والكلمات وفكرة الفيديو كليب جاهزة لدي.

? بين خمسة فنانين من الأفضل بالنسبة لكي (نوال الكويتية – أحلام – اليسا – حسين الجسمي – سعد المجرد)؟

? نوال الكويتية الأفضل لدي.

? مركز جابر الأحمد الثقافي يوجد في داخله مسرح الأوبرا هل أنت راضية عن نشاط هذا المسرح؟

? غير راضية وحزنت كثيرا عندما لم يقوموا بتوجيه الدعوة لي أثناء الافتتاح وزعلت أكثر عندما قدموا دعوة للمغني الأوبرالي الايطالي أندريا بوتشيلي ولم أعرف الا عن طريق التلفزيون ولو كنت أعرف لعملت المستحيل للمشاركة معه.

? ابنتك حنين العلي شاركتك في الغناء الأوبرالي في أحد اللقاءات هل ترينها أماني الصغيرة؟

? هي تمتلك صوتاً جميلاً ولكنها تميل الى الغناء الشرقي وفي خطة لعمل دويتو قريب بيننا.

