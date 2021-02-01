تأجيل مهرجان «كواتشيلا» مجدداً إلى موعد غير محدد بسبب الجائحة

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أعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأميركية ارجاء مهرجان كواتشيلا الموسيقي المقرر تنظيمه في ابريل الى موعد غير محدد بسبب جائحة «كوفيد-19»، بعد الغاء نسخة العام الماضي للغاية عينها.

وعزا مسؤول هيئة الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد كامرون كايزر هذا القرار الى «الانتشار المتجدد لكوفيد-19» في المقاطعة وحول العالم.

وأوضح في بيان أن المهرجان يستقطب «مئات آلاف المتفرجين من بلدان عدة بعضها تطاله جائحة كوفيد-19 العالمية بدرجة كبيرة».

ولم يعلن المنظمون عن أي موعد جديد لنسخة 2021 من هذا المهرجان الذي يقام في العادة سنويا خلال عطلتي نهاية أسبوع في ابريل بمنطقة انديو في صحراء كاليفورنيا.

وفي أبريل 2020، أرجئ المهرجان مرة أولى الى أكتوبر بسبب الجائحة، لتقرر بعدها السلطات في الصيف الماضي تأجيله مجددا الى أبريل 2021.

وكان برنامج مهرجان العام الماضي يزخر بأسماء بارزة بينها «رايج أغاينست ذي ماشين» وترافيس سكوت وفرانك أوشن، غير أن الارجاء المتكرر لهذا الحدث قد يغير هذه الأسماء في النسخة المقبلة.

وقد فوتت منطقة وادي كواتشيلا أرباحا تصل الى 700 مليون دولار بسبب الغاء المهرجان، وفق تقرير.

