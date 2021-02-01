وفاة والدة الفنان ظافر العابدين

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فجع الفنان التونسي ظافر العابدين بوفاة والدته، وقد أعلن هذا الخبر الحزين، على حسابه الخاص على موقع «انستغرام».

ظافر العابدين نشر صورة تجمعه بوالدته، ونعاها بقوله: «البقاء لله، توفيت والدتي الغالية «عزيزة» فجر اليوم. بش نتوحشك برشة، بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك الي ميوفاوش. نحبك. ربي يرحمك».

الفنان التونسي تلقى الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من متابعيه، واصدقائه الفنانين، والذين دعوا للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

ومن ناحية اخرى، يعرض للفنان التونسي ظافر العابدين حاليا الجزء الثاني من مسلسل «عروس بيروت»، ويشاركه بطولته الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

