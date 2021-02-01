فهد الكبيسي فاز بجائزة «هوليوود للموسيقى والإعلام»

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فاز الفنان النجم فهد الكبيسي بجائزة هوليوود للموسيقى والاعلام كأفضل فنان عالمي، عن أغنية «ياما قلت لك» كلمات الشاعر الشيخ حمد بن عبدالله بن أحمد آل ثاني وألحان عبدالله المناعي. وبهذه المناسبة قال النجم فهد الكبيسي في تصريح له: أنا سعيد جدا لحصولي على جائزة هوليوود للموسيقى والاعلام كأفضل فنان عالمي لمسار عربي لسنة 2021. مشيرا الى أن هذه الجائزة تعتبر واحدة من أهم الجوائز العالمية على مستوى الموسيقى ولفت الكبيسي الى أن الجائزة ثمرة عمل جاد استمر على مدى أربع سنوات أي منذ حصوله على جائزة جرامي، وقال انه استعد لهذه الجائزة العالمية التي كان فيها التنافس كبيرا، وانه اختار أن يتقدم لها بأغنية «ياما قلت لك»، متوجها بالشكر لكل من سانده، ومهنئا جميع الفائزين. وأهدى فهد الكبيسي الجائزة لدولة قطر ولعائلته وجمهوره في الخليج والوطن العربي.. معربا عن أمله في أن يستمر في تقديم أعمال ناجحة، وأن يكون بوابة للفنانين العرب حتى يتقدموا لمثل هذه الجوائز.