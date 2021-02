جورج كلوني ينال تكريم «الإنجاز الوظيفي»

إضاءات

ينال النجم جورج كلوني تكريم الانجاز الوظيفي لهذا العام، في جوائز AARP The Magazine›s Movies For Grownup، والمقرر اقامته في شهر مارس المقبل. وقالت «AARP» في بيان: «يسعدنا أن نكرم جورج كلوني، الذي يجعله اتقانه وذكاؤه أحد أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في عصرنا». وتحتفي الجائزة بمسيرة كلوني، التي استمرت لعقود في هوليوود، بدءا من صعوده الى الصدارة في دور دكتور دوج روس في «ER»، الى التسعينيات في أفلام منها «O Brother، Where Art Thou؟» و«Ocean›s Eleven»، بالاضافة الى اخراجه فيلم «Confessions of a Dangerous Mind» عام 2002، كما أخرج فيلم «The Midnight Sky»، كما يُعتبر كلوني من أشهر النجوم الذين يهتمون بالعمل الاجتماعي.