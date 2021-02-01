شاكيرا كسرت الأرقام القياسية بـ 20 مليار

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مشاهدة كسرت النجمة ?شاكيرا? الأرقام القياسية بإنجاز جديد أذهل الملايين حول العالم، بعد أن حصدت قناتها الخاصة على «يوتيوب»، أكثر من 20 مليار مشاهدة حتى الان، وهو رقم ضخم جداً، وهي القناة التي تضم أكثر من 31.9 مليون شخص. وتضم قناة شاكيرا على «يوتيوب» كل أعمالها الغنائية، إضافة إلى عدد من كواليس حفلاتها وبعض اللقاءات الصحافية، وهو ما جعل قناتها قريبة لقلوب عشاقها ومحبيها حول العالم، كونها الطريق الأسهل والأنسب لمتابعة أدق تفاصيل حياتها في عالم الموسيقى والغناء. وتمتلك شاكيرا شعبية كبيرة حول العالم، منذ ظهورها على الساحة الغنائية، وأحدثت ضجة في الوسط الموسيقي حول العالم، لتتحول لواحدة من أنجح الفنانات اللاتينيات في التاريخ.