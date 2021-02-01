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جاستن تيمبرليك فاجأ المعجبين بقوة غير عادية بصالة الألعاب


فاجأ النجم الأميركي جاستن تيمبرليك المعجبين باطلالة اكتسبت اعجابهم على الفور من داخل صالة الألعاب الرياضية أو ما أطلقوا عليه «وضع الوحش» كان جاستن تيمبرليك يلعب في صالة الألعاب الرياضية، كل ذلك ليكسب 15 رطلا ليتناسب مع دوره في فيلم جديد. شوهد الممثل برفقة مدربه الشخصي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عبر مقطع فيديو قصير. وصاحبه تعليق له يقول، «العودة الى العام الماضي عندما كان جاستن تمبرليك يتدرب للحصول على اللياقة البدنية لدوره في بالمر، والذي سيصدر غدا». واضاف «لقد حدد هدفا لكسب 15 رطلا للدور وكان التدريب أحيانا مرتين في اليوم.


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