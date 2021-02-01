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دوليه

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لانس عمَّق جراح مونبلييه


عمق لانس جراح مضيفه مونبلييه، الغائب عن الانتصارات للمرحلة الثامنة تواليا، وذلك بالفوز عليه 2-1 اول من امس في إطار المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي. وسجل للانس المالي شيخ دوكوري في الدقيقة السابعة والكونغولي غايل كاكوتا في الدقيقة 67 مقابل هدف لإيلي واهي في الدقيقة 78. وعاد لانس مؤقتا الى المركز السادس برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين أمام كل من مرسيليا وبوردو الذي خسر الجمعة أمام ليون ما سمح للأخير بالتصدر مؤقتا، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا بعد تلقيه هزيمته العاشرة هذا الموسم، مقابل 8 انتصارات و4 تعادلات.


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